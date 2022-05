Müll-Laster fährt geparktes Auto in Ottmaring an

4000 Euro Schaden entstehen bei einem Unfall in Ottmaring.

Am Donnerstagnachmittag war ein Fahrzeug der Müllabfuhr in der Fischerstraße in Ottmaring unterwegs. Beim Vorbeifahren touchierte das Müllfahrzeug einen geparkten Pkw und beschädigte diesen. Nach Angaben der Polizei Friedberg entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (AZ)