Beim Gottesdienst in der Friedberger Stadtpfarrkirche zieht die "Keltische Messe" die Menschen in ihren Bann.

Im sechsten Jahrhundert missionierte ein irischer Mönch auf der schottischen Insel Hy. Um eine sanfte Verbindung zwischen keltischer und christlicher Tradition herzustellen, entwickelte Columban von Iona eine Liturgie, die Elemente beider Traditionen enthielt. Auf der Grundlage dieser Messe hat der evangelische Pfarrer Eugen Eckert gemeinsam mit dem Komponisten Peter Reulein einige der schönsten Iona-Texte zu einem Messzyklus verbunden: die Keltische Messe, die jetzt unter der Leitung von Andrea Schmid in der Friedberger Stadtpfarrkirche St. Jakob aufgeführt wurde.

Die Sopranistinnen Susanne Scheufele und Beate Drüke-Krabbe stimmten den Gesang an, in den sich nach und nach die vielen Stimmen des Chors einreihten: "In the beginning God made the world". Welch eine Eröffnung dieses Gottesdienstes, der zugleich ein Konzert war, bestimmt von Instrumenten, Klängen und Gesängen, die man für gewöhnlich nicht im Gottesdienst hört und die den mittelalterlichen Charakter ihrer Herkunft widerspiegelten.

Musik aus einer anderen Zeit und Welt in St. Jakob

Dennoch folgten die Stücke einer Liturgie, einer bestimmten Ordnung des Gottesdienstes, die den Kirchgängern vertraut war. Wohltemperiert erklangen die verschiedenen Stimmungen der einzelnen Stücke: Dunkel, demütig das Kyrie, die Bitte um Erbarmen, hell und freudig das Gloria. Die durchgehend keltisch und damit sowohl mittelalterlich als auch sehr schottisch oder irisch anmutende Musik machte auch die Gesänge zu etwas ganz Besonderem, die Soloeinlagen verliehen den Worten von Pater Steffen Brühl Präsenz.

Die weiteren Solisten - Altistin Susanne Hirt, Tenor Peter Wenderlein und Bariton Richard Scroggie - brillierten im weiteren Verlauf gemeinsam mit der weiteren musikalischen Begleitung. Die Solisten ebneten den Sängerinnen und Sängern des Chores den Weg zu gewaltigen Klang, der sich in dem großen Gotteshaus ausbreitete und die Menschen in seinen Bann zog.

Keltische Messe in St. Jakob: Vielschichtigkeit der Instrumente

Einen wesentlichen Teil an der Stimmigkeit der Musik hatten auch die Instrumentalisten mit Doris Urmoneit (Violine), Regina Förg (Querflöte), Julian Schmidt (Gitarre), Joachim Spannagel (Violoncello) Stefan Galle (Bodhrán) und Christiane Lobinger (Klavier), Johann Färber am Kontrabass, Monika Galle spielte die Drehleier und Susanne Boch die Harfe. Schön, dass das Ensemble als Musik zur Kommunion noch eine instrumentale Celtic Air musizieren durfte á la Irish Folk.

Ganz gleich, ob es die großartige Ausgestaltung des Glaubensbekenntnisses war oder die keltische Abendliturgie: Chor und Musiker harmonierten auf das Beste, verliehen Freude und Demut Ausdruck, klangen gemeinsam verhalten und wurden gemeinsam mächtig – wie etwa bei dem Stück "Holy Lord of power and might", das mit kräftigen Trommelschlägen begann und zu einem grandios gespielten und gesungenen Highlight dieser Messe wurde. So ließen sich Solistin, Chor und Instrumente einzeln oder gemeinsam gewähren, sie verbanden sich und lösten sich wieder voneinander, stets das keltische, mittelalterliche Moment pflegend, das die Besucherinnen und Besucher innehalten und genießen ließ.