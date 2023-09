Musikalischer Feenstaub verzaubert den Friedberger Musiksommer

Beim Familienkonzert ist eine magische Inszenierung von "Peter Pan" in der Rothenberghalle zu erleben. Warum Kapitän Hook in sein Schwert bläst.

„Kann ich mit Feenstaub auch durch die Luft fliegen wie Peter Pan?“, fragt der kleine Noah seine Oma Christl mit kindlicher Treuherzigkeit. In der fast ausverkauften Rothenberghalle dreht sich beim Familienkonzert des Friedberger Musiksommers alles um Peter Pan, den Jungen, der seinen Schatten sucht. Die Musikerinnen und Musiker sowie die Schauspielerin Nadine Schori alias Peter Pan und die Sopranistin Anne Steffens alias Wendy nehmen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher mit auf eine abenteuerliche Reise nach Nimmerland.

Das Familienkonzert führt die 250 Mädchen und Buben - manchmal mit Eltern oder mit Oma und Opa – spielerisch in die Welt der die klassischen Musik ein. Die Musikerinnen und Musiker - oder wie Peter Pan es ausdrückt, die verlorenen JungsInnen - entdecken gemeinsam mit den Kindern den Spaß an der abenteuerlichen Geschichte rund um Peter und seine Freunde. Die musikalischen Interpretationen dieser fantastischen Erzählung rufen Bilder im Kopf hervor. Sie entführen auf die Insel Nimmerland, geben den Protagonisten und Protagonistinnen ihre Stimmen und können Stille und Geräusch sein.

"Pirates of the Caribbean" entern den Friedberger Musiksommer

Peter Pan und Wendy fliegen dank Feenstaub ins Nimmnerland. Dass Nadine Schori und Anne Steffens dabei durchs Publikum rennen, lässt schon beim ersten Lied etwaige Schranken fallen. Zu den düsteren Klängen aus dem Film „Pirates of the Caribbean“ landen die Beiden auf der Insel und lassen vor den Augen der Zuschauenden ein imaginäres Lagerfeuer entstehen. Dort niedergelassen, erzählt sich das ungleiche Paar Gruselgeschichten.

Während Peter sich mit Kämpfen mit dem bösen Kapitän Hook brüstet und die JungsInnen Gruselgeräusche und dramatische Sounds zum Besten geben, erzählt Wendy von ihrem Traum, eine Prinzessin zu sein. Aber dann gesteht sie nachdenklich, dass sie doch keine Prinzessin sein und lieber ihren eigenen Weg gehen will. Mit dem Titelsong der „Eiskönigin“ schlägt sie die vielen Gäste in ihren Bann. Sabine Schuh aus Friedberg unterstreicht: „Ich möchte, dass meine Kinder die Faszination Musik kennenlernen.“ Ihre beiden Töchter Emma und Lina lauschen derweil andächtig der glasklaren Stimme der Sopranistin.

Die Sopranistin Anne Steffens alias Wendy liest beim Familienkonzert des Musiksommers in der Rothenberghalle aus einem Märchenbuch, als Peter Pan dank Feenstaub in ihr Zimmer fliegt. Foto: Christine Hornischer

Es wechselt ein musikalischer Gänsehautmoment mit dem anderen ab. Erst gruselig beim Kampf mit Kapitän Hook, dann wieder kristallklar und himmelhoch jauchzend bei „Lass jetzt los“. Ein wildes Durcheinander entsteht, als der böse Hook alias Festival-Leiter Karl Heinz Steffens zu seiner Klarinette greift und seinem Instrument teils temperamentvolle, teils warmherzige Töne entlockt. Mit musikalischen Drohgebärden vertreibt er Peter und das Mädchen Wendy von der Bühne.

Als er dann im Kampf mal wieder „in sein Schwert reinbläst“, wie es Peter Pan sieht, bringt Wendy die beiden Kontrahenten dazu, Frieden zu schließen. Immer wieder verraten strahlende Kinderaugen, dass die magische Inszenierung genau ins Gehör und ins Herz trifft. Deutlich zeigt sich: Musik bedeutet Inspiration. Musik regt die Fantasie an und verleitet zum Träumen. Oder wie es Mit-Organisator Gerd Horseling von den "Bürgern für Friedberg" am Schluss zusammenfasst: „Die Welt ist ein besserer Ort durch Musik“. Mit „Thank you fort he music“ endet das bewegende Familienkonzert. Kein Wunder, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer wie benommen von so viel Gefühl den Heimweg antreten.