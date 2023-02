Friedberg

Muslimische Gemeinde verkauft Essen zugunsten von Erdbebenopfern

Die Ditib-Moschee in Friedberg verkauft Essen zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei.

Türkische Spezialitäten gibt es am Samstag und Sonntag in der Moschee in Friedberg-Süd. Der Erlös geht an die Erdbebenopfer in der Türkei.

Die Türkisch-Islamische Gemeinde Friedberg sammelt Spenden für Erdbebenopfer. Dazu findet am Wochenende ein Verkauf selbst zubereiteter türkischer Spezialitäten in der Ditib Fatih Moschee in der Sankt-Benedikt-Straße (Friedberg-Süd) statt. Angeboten werden unter anderem Lahmacun (türkische Pizza), Gözleme (Fladenbrote), gefüllte Weinblätter, Gebäck, Salate und Backwaren. Gut eine Woche nach dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion ist die Zahl der Opfer auf über 40.000 gestiegen, davon über 35.000 in der Türkei. In Friedberg und Umgebung leben schätzungsweise etwa 600 türkeistämmige Menschen. Viele haben Freunde oder Angehörige durch das Erdbeben verloren. Die Verzweiflung ist groß, aber auch der Wunsch zu helfen. So wurde ein Spendenkonto eingerichtet und einige Leute sind schon in die Türkei aufgebrochen, um dort vor Ort zu helfen. Zentrum der Spendenaktion ist die Ditib-Moschee, die seit 1995 ihren Sitz in Friedberg-Süd hat. (kru) Lesen Sie dazu auch Friedberg Die türkische Gemeinde in Friedberg sammelt für Erdbebenopfer

