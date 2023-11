Mutter erleidet Schock bei Verkehrsunfall

Ein 71-Jähriger nimmt einer 39-Jährigen die Vorfahrt und verursacht in Friedberg einen Verkehrsunfall. Im Auto befinden sich auch zwei Kinder.

Leicht verletzt wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16.22 Uhr an der Kreuzung Rederzhauser Straße/Mandelbergstraße in Friedberg ereignete. Laut Polizei missachtete ein 71-jähriger Mann mit seinem grauen Mercedes beim Abbiegevorgang das Stop-Schild und kollidierte mit der vorfahrtsberechtigten 39-jährigen Fahrzeugführerin eines VW Multivans.

Bei Verkehrsunfall sind die Kinder mit im Auto

Im Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt ihre zwei Söhne im Alter von zwei und fünf Jahren. Durch den Zusammenstoß erlitt die Mutter einen Schock und konnte nach Überprüfung durch den Notarzt vor Ort leicht verletzt entlassen werden. Die Kinder blieben zum Glück unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. (AZ)