Nach Bedrohung: 57-Jähriger leistet Widerstand und verletzt Polizisten

Ein 57-Jähriger bedrohte am Donnerstag in Friedberg eine andere Person. In der Burgpflegerstraße wurde der Polizei gegen 15 Uhr eine Bedrohung mitgeteilt. Die Polizei fahndete nach dem Tatverdächtigen und nahm ihn in Friedberg fest.

Bei der Festnahme leistete der 57-Jährige laut Polizei Widerstand. Ein Polizeibeamter verletzte sich dabei leicht. Die Polizei Friedberg ermittelt nun gegen den 57-Jährigen wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)