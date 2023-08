Nach Besuch in Kissing: Schulze möchte mehr Anpassung an Klimawandel

Die Grünen-Spitzenkandidatin war in Friedberg zu Gast. Dort forderte sie mehr Engagement in Sachen Klimaschutz. Über die Unwetterschäden in Kissing zeigte sie sich schockiert.

Bei einem Wahlkampfauftritt im Eiscafé Am Brunnen in Friedberg hat die Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze mehr Klimaschutz eingefordert - auch mit Blick auf das Unwetter vor einigen Tagen. Zuvor hatte sie sich in Kissing über die Schäden und Aufräumarbeiten vor Ort informiert. Ihre Überzeugung: "Wir müssen uns auf solche Starkwetterereignisse besser einstellen." Das war jedoch nicht das einzige Thema, das sie ansprach.

"Ich fand es erschreckend zu sehen, was dieser Sturm alles angerichtet hat", sagte sie nach ihrem Besuch in Kissing. Man könne dankbar sein, dass niemand gestorben ist. Politisch müsse man zwei Dinge tun: konsequenten Klimaschutz und eine besserre Klimafolgenanpassung. "Das geht bei Hitzereaktionsplänen los und geht weiter mit mehr Grün statt Beton, damit das Wasser besser versickern kann." Auch die Blaulichtorganisationen müssten gestärkt werden. Darüber hinaus forderte Schulze in Friedberg, schneller aus Kohl, Gas und Öl auszusteigen. "Die Aufgabe der nächsten Staatsregierung ist es, Bayern zum Energiegewinner zu machen. 100 Prozent Erneuerbare müssen das Ziel sein."

Grünen-Spitzenkandidatin Schulze fordert Anerkennung ausländischer Abschlüsse

Dies sei auch für die Wirtschaft gut, findet die Grüne-Spitzenkandidatin. "Erneuerbare sind ein Standortvorteil." Nicht das einzige Thema, das Schulze mit Blick auf die Wirtschaft in Friedberg auf der Agenda hatte. So verlangte sie mehr Investitionen in Bildung und eine schnellere Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen. "Außerdem ist es doch ein Unding, dass Menschen abgeschoben werden, wenn sie hier eine Ausbildung machen wollen." Außerdem müsse die Entbürokratisierung Schritt für Schritt angegangen werden. Darüber hinaus forderte sie zwei verpflichtende Ausbildungspraktika für Schülerinnen und Schüler in jeder Schulform. "So kann jedes Kind herausfinden, wo es hin will."

Die anschließenden Fragen der Bürgerinnen und Bürger drehten sich um ausreichende Flächen für ökologischen Landbau, den Nationalpark Steigerwald, den ÖPNV-Ausbau, die Kindergrundsicherung oder das von den Grünen geforderte kostenlose Mittagessen an Bayerns Schulen.