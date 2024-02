Nach dem Tod von Heinz Schrall hat die DJK eine neue Vorsitzende

Heinz Schrall hatte den Friedberger Sportverein fast 50 Jahre lang geführt. Die Vorstandschaft stellt sich neu auf. Ein Sportfest ehrt den Verstorbenen.

Nach dem Tod des Vereinsvorsitzenden Heinz Schrall, der den Verein fast 50 Jahre lang führte, hat sich die DJK Friedberg bei der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen neu aufgestellt. Stärker als bisher wird die Vorstandsarbeit auf mehrere Schultern verteilt werden. Den ersten Vorsitz übernimmt ab sofort die bisherige Stellvertreterin und Geschäftsführerin Karin Wiegmann.

Tatkräftig unterstützt wird sie vom neuen zweiten Vorsitzenden Stefan Gorol sowie von der neu gewählten Geschäftsführerin Annette Millekat. Annette Millekat ist weiterhin gemeinsam mit Nadine Nietsch auch für die Jugendarbeit zuständig und Stefan Gorol kümmert sich als Sportwart auch zukünftig um den sportlichen Betrieb und die zahlreichen Veranstaltungen in der Leichtathletik. Karin Wiegmann bleibt wie bisher auch Pressewartin. Wiedergewählt wurden außerdem Kassenwart Manfred Römmelt, der ab sofort vom stellvertretenden Kassenwart Maximilian Meixner in seiner Arbeit unterstützt wird, Ehrungsbeauftragter Konstantin Bauer, Frauenwartin Sonja Kanjo und die beiden Revisorinnen Teresa Gorol und Evi Hopfes.

Am 16. Mai findet ein Heinz-Schrall-Gedächtnis-Abendsportfest in Friedberg statt

Annette Millekat und Karin Wiegmann beenden derzeit ihre Ausbildung zum Vereinsmanager, so dass sie für die bevorstehenden Aufgaben bestens gerüstet sind. Im neuen Jahr stehen in der Leichtathletik auch wieder zwei Veranstaltungen auf dem Programm: Am Donnerstag, 16. Mai, findet ein Heinz-Schrall-Gedächtnis-Abendsportfest statt, am Sonntag, 9. Juni, ist die DJK Friedberg Ausrichter der Schwäbischen Meisterschaften der U20 und U16.

In seinem Rückblick blickte Stefan Gorol auf eine erfolgreiche Saison 2023 im Nachwuchsbereich zurück, bei der zahlreiche Kreis- und Bezirkstitel geholt werden konnten. Einziger Wermutstropfen: Simon Schlesing verpasste bei den Bayerischen Mehrkampf-Meisterschaften im heimischen Stadion im abschließenden 2000-Meter-Lauf aufgrund eines Krampfes den Bayerischen Meistertitel im Block Lauf.

Das plant die DJK Friedberg 2024

Sowohl für die Jugend als auch den gesamten Verein ist in 2024 wieder ein Ausflug geplant. Die Jugendleitung plant in 2024 auch die Wiederholung des Aktionstages „Kinder stark machen“ in Zusammenarbeit mit dem DJK-Diözesanverband. Auch die Teilnahmen am Friedberger Faschingsumzug und beim Ferienprogramm sind bereits in Arbeit.

Neben der Leichtathletik bietet die DJK Friedberg auch weitere sportliche Aktivitäten an. Beliebt sind vor allem das Eltern-Kind-Turnen und das Kinderturnen. Daneben gibt es noch die Sparten Damengymnastik, Wirbelsäulengymnastik, Koronarsportgruppe, Männersportgruppe, Zumba, Barocktanzgruppe und Nordic Walking. Interessierte können hier jederzeit zum Schnuppertraining vorbeischauen. Vor allem auch die Barocktanzgruppe würde sich über Zuwachs freuen. (AZ)