Friedberg

vor 47 Min.

Nach dem Tod von Rose Maier Haid: Wie geht es mit der Kunstschule weiter?

Plus Am 3. Dezember erinnert der "Rose-Kultur-Tag" an die verstorbene Künstlerin. Außerdem laufen Gespräche über die Zukunft der Friedberger Malschule.

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Nach dem Tod von Rose Maier Haid im Sommer fragen sich nicht nur ihre Schülerinnen und Schüler, wie es mit der Kunstschule an der Bauernbräustraße weitergehen wird. Dort fanden nicht nur Kurse, sondern auch Ausstellungen und weitere Aktionen statt, die in die Stadt hineinwirkten und Friedberg prägten. Aktuell laufen Gespräche über die Zukunft der Einrichtung. Außerdem organisiert Sulamith Maier am 3. Dezember den ersten "Rose-Kultur-Tag" zu Erinnerung an ihre Mutter.

Menschen jeden Alters, die sich der Kunst oder Maier Haid verbunden fühlen, sind an diesem Sonntag eingeladen, in der Malschule Friedbär-Lungtas entstehen zu lassen, die später im Stadtgebiet als Kunstwerke im Wind wehen sollen. In Anlehnung an die tibetische Tradition der Gebetsfahnen (Lungtas) möchte Sulamith Maier so dazu beitragen, dass die "grenzenlose Energie von Roses Fantasie noch größere Verbreitung findet", wie sie es ausdrückt.

