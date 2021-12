Nach der Flutkatastrophe: So hilft eine Friedbergerin beim Wiederaufbau

Plus Eine Gruppe Schülerinnen und Schüler um Sandra Dempfle aus Friedberg packt im Ahrtal mit an. Der Einsatz ist hart - trotzdem wollen sie bald wieder dorthin.

Immer wieder sah Sandra Dempfle erschreckende Bilder über die Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal, auch Monate nach den verheerenden Ereignissen. Da war für die Friedbergerin klar: Dort muss sie helfen. Deshalb fuhr sie mit acht weiteren Schülerinnen und Schülern der Fachschule für Bautechnik in München nach Westdeutschland, um mit ihrem handwerklichen Know-how den Menschen unter die Arme zu greifen. Neben Häusern im Rohbauzustand und verzweifelten Familien fand die Gruppe dort auch etwas, das wohl keiner erwartet hätte: eine neue Heimat.