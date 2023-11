Friedberg

18:00 Uhr

Nach der Schließung des Metzger-Saals: Kann das Kegelcenter die Lücke füllen?

Seit Jahren steht das frühere Kegelzentrum in Friedberg leer. Nun gibt es neue Nachrichten dazu.

Plus Seit Jahren steht das frühere Kegelzentrum am Friedberger See leer. Hier ist ein neues Veranstaltungszentrum geplant, das allen offensteht.

Von Ute Krogull

Die Schließung des Metzger-Saals stellt viele Vereine vor Probleme: Der ORCC musste seinen Schwarz-Weiß-Ball absagen, die Stadtkapelle sucht eine neue Örtlichkeit für das Starkbierfest. Veranstaltungsräume sind in Friedberg Mangelware. Seit Jahren wird daran gearbeitet, eine neue Location zu schaffen. Der Kulturpark West möchte im ehemaligen Kegelcenter nahe dem See ein Veranstaltungszentrum mit einer Kneipe sowie einem Saal mit Bühne eröffnen. Wie ist der Stand der Dinge?

Im Sommer genehmigte der Stadtrat nach einem langwierigen genehmigungsrechtlichen Verfahren die nötige Bebauungsplanänderung. Trotzdem können Inhaber und künftiger Betreiber noch nicht mit dem Umbau loslegen. Laut Eigentümer Markus Hahn ist der nächste Schritt, einen Freiflächengestaltungsplan zu erstellen. Ist dieser fertig, kann der Bauantrag eingereicht werden. Hahn rechnet damit, dass die Verwaltung mehrere Monate zur Bearbeitung braucht. Er hält es für realistisch, dass der Umbau Anfang 2025 beginnt und das Kulturzentrum dann im Frühling oder Frühsommer eröffnet. Bevor die Arbeiten losgehen, muss allerdings noch die sportliche Ausstattung herausgerissen werden.

