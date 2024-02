Friedberg

18:37 Uhr

Nach Flucht aus der Ukraine: Kanutin baut sich ein Leben in Friedberg auf

Plus Viktoriia Dobrotvorska flüchtete mit ihrer Tochter nach Friedberg. Wie ein Netzwerk aus Sportlern der Kanutin hilft, ein neues Leben aufzubauen.

Von Anna Faber

Als die Ukraine am 24. Februar 2022 angegriffen wurde, war Viktoriia Dobrotvorska gerade im Trainingslager im polnischen Krakau und feilte an ihrer Technik im Wildwasser. Damals ahnte die 30-Jährige noch nicht, dass ihr eine nervenaufreibende Flucht bevorstand. In der belastenden Ausnahmesituation bekam Dobrotvorska immer wieder Unterstützung von internationalen Kanuten. Olympiasiegerin Lisa Micheler-Jones etwa half ihr, über das Vermittlungsportal des Landratsamts eine Familie zu kontaktieren. So kam die Mutter mit ihrer siebenjährigen Tochter in Friedberg Süd unter.

Am frühen Morgen des 24. Februar wurde die Sportlerin von ihrem Handy geweckt. Ihr Mann und ihre Mutter versuchten sie zu erreichen und berichteten von den Bombenangriffen. Das Trainingslager rückte in meilenweite Ferne. "Ich hatte sofort Panik um meine Tochter in der Ukraine", erzählt die Kanutin. Viele Menschen versuchten aus Angst direkt, die Ukraine zu verlassen, der Andrang an der Grenze war immens. Zwei Tage später machte sich auch Dobrotvorska mit der Bahn aus Polen auf den schwierigen Weg zur Grenzstadt Lwiw. "Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen. Der ganze Bahnhof war voll, überall warteten oder schliefen Menschen", erinnert sich die 30-Jährige. Dort traf sie ihre Mutter und ihre Tochter, mit einem Evakuationszug fuhren sie gemeinsam nach Krakau. Das polnische Kanuzentrum leistete den Geflüchteten Obhut. Wo die 30-Jährige wenige Tage zuvor noch Trainingspläne und Wettkämpfe im Kopf hatte, bangte sie nun um Angehörige und ihre Heimat.

