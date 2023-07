Friedberg

06:30 Uhr

Nach herbem Rückschlag: Friedberger Boxer Dübüs steigt wieder in den Ring

Am Wochenende steigt der Friedberger Boxer Fatih Dübüs in Augsburg in den Ring.

Plus Eine der größten Chancen seiner bisherigen Karriere platzte - nun steht Fatih Dübüs am Wochenende in Augsburg im Ring. Sein Gegner ist niedriger geranked - aber stärker.

Artikel anhören Shape

Dass er versetzt wird, ist Fatih Dübüs fast schon gewohnt. Gerade im vergangenen Jahr gab es immer wieder Komplikationen mit Gegnern, der eine verpasste seinen Bus, der nächste meldete sich nicht mehr, der andere kam gar nicht. Ähnlich erging es dem Friedberger Boxer auch nun wieder - schuld war diesmal aber nicht der Gegner.

Friedberger Boxer bekam Angebot aus England

Es war Ende Juli, da bekam Dübüs das Angebot, in England kämpfen zu können. Eine große Chance für den Friedberger, schließlich gelten die Briten als ähnlich boxverrückt wie die Amerikaner. Der Sport hat dort einen höheren Stellenwert als in Deutschland. Und so kommen auch mal um die 20 000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Kämpfen, teilweise werden sie sogar auf Streamingdiensten wie DAZN übertragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen