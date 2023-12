Friedberg

vor 44 Min.

Heizöl in der Paar: So kämpft die Feuerwehr gegen das Unglück

Plus Das Wetter lässt die Pegel steigen – in Ottmaring wird ein Keller mit Öltank überflutet, das Öl gelangt in die Paar. Die Feuerwehr steht vor einer schweren Aufgabe.

Von Bill Titze

Um exakt 11.15 Uhr am Montag verschickte die Stadt Friedberg über ihre App eine Warnung: Aufgrund steigender Grundwasserpegel sollen Anwohnerinnen und Anwohner in der Lechebene ihre Keller beobachten und Vorsorge treffen. Auch das Oberflächenwasser und die Schneeschmelze sorgten für das Ansteigen von Gewässern. Genau das war auch die Ursache für einen verhängnisvollen Vorfall an der Paar auf Höhe von Ottmaring. Hier gelangte am Sonntag Öl in den Fluss.

Um 8.15 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein. Eine Spaziergängerin hatte einen Ölfilm auf der Paar bei Hügelshart entdeckt und alarmierte die Feuerwehr. Tatsächlich erstreckte sich der Film über eine Breite von zwei Metern. Wie sich später herausstellte, war ein überschwemmter Heizöltank in Ottmaring der Grund für die Verschmutzung. "Oberflächenwasser kam über die Felder von Mergenthau herunter und lief in den Keller eines Wohnhauses", erklärt der Kommandant der Feuerwehr Ottmaring, Josef Sedlmayr. Laut seiner Aussage hatten die Besitzer des Hauses die notwendigen Vorkehrungen für einen solchen Fall getroffen, es sei letztlich jedoch einfach zu viel Wasser gewesen. Zwar gelten für Heizöltanks in Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten laut Landratsamt besondere Anforderungen, der Schadensort liege jedoch nicht in einem solchen Gebiet.

