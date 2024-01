Friedberg

25.01.2024

Nach Rübsamen-Insolvenz: Welche Geschäfte wünschen sich Friedberger?

Plus S. Oliver und Kultstore schließen. Dadurch gehen Friedberg zwei wichtige Modegeschäfte verloren. In der Diskussion um mögliche Nachfolger gibt es verschiedene Wünsche.

Von Johanna Schnitzhofer

Das Ende der Modekette Rübsamen hat zur Folge, dass in Friedberg gleich zwei Geschäfte schließen müssen. Nach dem S. Oliver Store in der Ludwigsstraße, gibt auch der Kultstore am Marienplatz seinen Standort auf. Das hat spürbare Folgen für die Innenstadt. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine Veränderung des Angebots. Bei einem Rundgang durch die Altstadt haben sie uns erzählt, welche Geschäfte ihnen fehlen.

Die 70-jährige Brigitte Ohibsky aus Friedberg vermisst einen Drogeriemarkt im Stadtzentrum: "Schlecker und Müller haben ja leider zugemacht." Außerdem würde sie sich ein weiteres Bekleidungsgeschäft in Friedberg wünschen, gerade jetzt nach der Schließung von zwei Modeläden.

