Nach Stopp für neuen Bauhof: Alter Bauhof muss für 2,4 Millionen saniert werden

Nach dem Baustopp für den neuen Baubetriebshof am Lueg ins Land kam nun für einige in der Politik das böse Erwachen: Der Altstandort in Friedberg-Süd hat über die Jahre hohen Sanierungsbedarf angehäuft. 2,4 Millionen Euro sind für die kommenden Jahre veranschlagt. Trotz der Summe ist das weit entfernt von einer Luxussanierung. Vielmehr liegt vieles im Argen, für einige Nutzungen gibt es nicht einmal Genehmigungen und auch arbeitsrechtlich ist das Areal hochproblematisch.

