Nach Unfall im Krankenhaus: Fahrerin muss ausweichen und prallt gegen Zaun

In Friedberg muss eine 41-Jährige ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Die Fahrerin prallt gegen einen Zaun und wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Eine 41-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Alten Bergstraße in Friedberg in südwestlicher Richtung. Auf der Gegenfahrbahn war ein Fahrer oder eine Fahrerin unterwegs, der oder die noch nicht bekannt ist. Auf Höhe der Inneren Industriestraße wollte dieser oder diese laut Polizei nach links abbiegen und übersah dabei die 41-Jährige.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau laut Polizei aus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte sie gegen einen Holzzaun. Sie wurde dabei leicht verletzt und deshalb zur weiteren Untersuchung ins Friedberger Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. (AZ)