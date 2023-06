Nach Unfall wird Geschädigter gesucht

Beim Einparken auf dem Parkplatz der Firma Rewe in Friedberg touchierte ein Mann vermutlich einen hinter ihm vorbeifahrenden Pkw.

Am Mittwoch gegen 10 Uhr parkte ein 37-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem silberfarbenen Fiat Punto auf dem Parkplatz der Firma Rewe in Friedberg ein. Beim Rangieren touchierte er vermutlich den hinter ihm vorbeifahrenden Pkw und könnte diesen beschädigt haben. Bis der 37-jährige Fahrzeuglenker jedoch seinem Pkw geparkt hatte und sich der Sache annehmen wollte, hatte sich das beteiligte Fahrzeug bereits entfernt. Bei dem gesuchten Pkw handelt es sich um ein rotes Fahrzeug, welches an der Seite beschädigt sein dürfte. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)