Nach zwei Jahren Pause: Am 3. April blüht Friedberg beim Judikamarkt auf

Nach der langen Corona-Phase sehnen sich viele nach Abwechslung. Am 3. April findet in Friedberg ein Marktsonntag statt. Er hat ein besonderes Konzept.

Nach einer übernatürlich langen "Winterpause" von fast zwei Jahren findet in Friedberg erstmals wieder der Judikamarkt statt. Die Stadt und der Aktiv-Ring laden am 3. April von 10 bis 18 Uhr zum Markttreiben mit einem bunten Blumenfest ein. Zusätzlich haben von 12 bis 17 Uhr anliegende Ladengeschäfte ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Roland Gerkens, der zuständige Abteilungsleiter im Rathaus, sagt: "Dieses Jahr ist die Freude besonders groß, dass der Judikamarkt endlich wieder stattfinden kann." Er wird wieder dem Frühling entsprechend als "Blumenfest" mit einigen besonderen Aktionen begangen.

Marktsonntag am 3. April 2022 in Friedberg: Auch Segmüller hat offen

Auch die Läden in der Langzeitbaustelle Bahnhofstraße sind über gesicherte Gehwege erreichbar. Die dortigen Geschäfte, die städtische Tiefbauabteilung und das Citymanagement werden die Marktbesucher mit einem kleinen Blumengruß überraschen, um sich für das Durchhaltevermögen während der Umbauphase zu bedanken, wie die Stadt Friedberg mittelt.

Auch Geschäfte im Fachmarktzentrum unterm Berg rund um Segmüller haben am Marktsonntag für Besucher geöffnet. Hier finden sich in Folge der Zufahrtssperrung zum Marienplatz auch großzügige Parkalternativen. Ebenso am Volksfestplatz, an der Gerberwiese, am Bahnhof und am Schlossparkplatz (B300). Darüber hinaus fahren drei Marktbusse über Friedbergs Stadtteile kostenfrei von Friedberg-West, St. Afra und Lindenau (Fahrplaninfos auch unter www.friedberg.de).

Friedberger Marktsonntage mit besonderem Konzept: Termine für 2022

Die historisch im Stadtrecht verankerten Marktsonntage wurden 2019 mit einem neuen Marketingkonzept vom Aktiv-Ring und der Stadtverwaltung überarbeitet, was 2020 prompt die Auszeichnung mit dem Stadtmarketingpreis Bayern nach sich zog. Seither haben die vier Marktsonntage neben dem anstehenden Blumenfest Thementitel, wie das Früchtefest am 29. Mai, das Kürbisfest am 25. September und das Plätzlefest am 6. November. (AZ)