Nachbar klagt gegen neuen Kindergarten an der Bozener Straße

Gegen die neue Kindertagesstätte an der Bozener Straße in Friedberg wurde Klage eingereicht. Nachbarn befürchteten Lärmbelästigung, hatte es bereits seit einiger Zeit geheißen.

Plus Wieder stünden 125 Kinder auf der Warteliste für einen Kitaplatz, berichtet Friedbergs Bürgermeister Eichmann auf der Bürgerversammlung. Und es gibt schlechte Nachrichten.

125 Familien in Friedberg bangen eineinhalb Monate vor dem Start des Kindergartenjahres noch um einen Betreuungsplatz. Die Stadt versucht die seit Jahren äußerst angespannte Situation durch Erweiterungen und Neubauten zu entschärfen. Wie schwierig das trotz des politischen Willens ist, berichtete Bürgermeister Roland Eichmann am Mittwochabend in der Bürgerversammlung. So wurde gegen den geplanten Neubau an der Bozener Straße Klage aus der Nachbarschaft eingereicht.

Neben den Supermärkten soll dort ein fünfgruppiges Kinderhaus mit Krippen- und Kindergartenplätzen entstehen. Bauherr ist der Kinderheimverein, der die Einrichtung auch betreiben wird. Seit 2019 laufen Planungen und Gespräche. Anfangs hatte man gehofft, dass die Kita 2021 oder 2022 eröffnen könnte. Ein Jahr später ist noch nicht einmal der Baubeginn in Sicht.

