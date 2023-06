Friedberg

12:00 Uhr

Nachbarn fühlen sich beobachtet: Dachterrasse wird Fall fürs Gericht

In Friedberg klagten Nachbarn gegen eine neue Dachterrasse. Der Grund: Zu viel Einblick in ihren Garten.

Plus Ein Ehepaar in Friedberg fühlt sich gestört, weil Nachbarn von der neuen Terrasse in ihren Garten schauen können. Es kommt zum Prozess - die Sache ist kompliziert.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Gemütlich im Garten sitzen, grillen, ein Bier trinken - im Sommer ist das für viele Menschen eine schöne Sache. Unschön finden es wohl die meisten, wenn der Nachbar von seiner erhöhten Terrasse nebenan alles im Blick hat. So geht es auch Bewohnerinnen und Bewohnern eines Hauses in der Friedberger Bahnhofstraße. Deren Nachbarn haben auf ihrer direkt an den Garten angrenzenden Garage eine Terrasse eingerichtet. Vor dem Verwaltungsgericht Augsburg kam es deshalb zum Prozess. Eines steht fest: Es ist kompliziert.

36 Quadratmeter ist besagte Terrasse groß, das Bauamt der Stadt Friedberg hat sie im Juli 2022 genehmigt. Gegen diese Genehmigung klagte das Ehepaar. Es ist mit der weitgehend uneingeschränkten Nutzung der Terrasse nicht einverstanden, wie Anwalt Gert Guggemoos erklärte. "Wenn sie in den Garten gehen, schauen sie erst einmal nach oben, ob dort jemand steht." Das sei ungemein störend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen