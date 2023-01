Nachbarn in Bachern torpedieren Bauwünsche

Plus Weil sich die Eigentümer eines Grundstücks der städtischen Drittellösung verweigern, droht jetzt das ganze Verfahren zu platzen.

Neue Häuser könnten zwischen der Straße Hagelbach und dem Ufer des Eisbachs in Bachern entstehen. Damit wollte die Stadt eigentlich dem Bauwunsch von Einheimischen entsprechen. Doch jetzt droht das Verfahren an den Eigentümern eines Grundstücks zu scheitern.