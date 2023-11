Nachbarn klagen gegen Spielplatz: Streit mit Stadt Friedberg kommt vor Gericht

Seit Jahren ärgern sich Anwohner über Lärmbelästigung durch den Spielplatz im Friedberger Schlosspark. Nach einer Terminverschiebung geht der Streit nun vor Gericht.

Eigentlich sollte die Verhandlung schon Ende September vor dem Verwaltungsgericht Augsburg stattfinden, doch der Prozess um den Friedberger Schlosspielplatz musste wegen Erkrankung damals kurzfristig abgesagt werden. Jetzt ist ein neuer Termin angesetzt. Vier Ehepaare aus der Nachbarschaft klagen gegen die Baugenehmigung. Diese hatte sich die Stadt selbst erteilt - allerdings stellte sie den Bauantrag erst, nachdem der Spielplatz schon fertig war.

Die Stadt wollte Kindern und Familien etwas Gutes tun, als sie den in die Jahre gekommenen Spielplatz an der Schützenstraße 2019 für 450.000 Euro neu gestaltete. Es entstand eine moderne, fantasievolle Anlage mit Klettergerüst im Charakter einer Burg, Nestschaukel, Rutsche und vielem mehr, was Kinderherzen höher schlagen lässt.

Der Erfolg war aber so groß, dass Menschen in der Nachbarschaft litten, vor allem unter dem Lärm, dem Geschrei, dem Hall der Metallrutsche und auch unter Jugendlichen, die sich den Platz als nächtlichen Treffpunkt auserkoren. Teilweise halten sich dort mehrere Dutzend Menschen auf. Nicht nur Kinder pinkeln an die Gartenzäune. Wer sich beschwert, werde böse angegangen, berichteten Nachbarn immer wieder.

Streit um Spielplatz in Friedberg: Verhältnis zwischen Anwohnern und Bürgermeister ist eskaliert

Sie forderten Gegenmaßnahmen der Stadt. Als Problem gilt die Lage unten am Hang, die für eine schwierige akustische Situation sorgt. Es fanden Termine vor Ort statt, das Verhältnis der Anwohnerinnen und Anwohner zu Bürgermeister Roland Eichmann eskalierte jedoch derart, dass sich sogar der bayerische Bürgerbeauftragte vermittelnd einschaltete - vergeblich.

Kinder sind begeistert von den Kletter- und Spielmöglichkeiten der fantasievollen Anlage im Friedberger Schlosspark. Foto: Magdalena Nilles

Die Stadt ihrerseits will das Areal nicht mit einer Lärmschutzmauer umzäunen, deren Erfolg sie ohnehin in Zweifel zieht, nahm jedoch Verbesserungen vor. Mit Schildern wird um Rücksicht gebeten, die Metallrutsche wurde ummantelt, der Bauhof pflanzte Büsche als Lärm- und Sichtschutz, die Öffnungszeiten wurden eingeschränkt.

Einigen Nachbarinnen und Nachbarn reicht dies nicht. Und dann stellte sich im Lauf des Hin und Her noch etwas Pikantes heraus: Für einen Umbau dieser Größenordnung wäre ein Bauantrag nötig gewesen. Das stellte die Bauverwaltung, an deren Spitze mittlerweile eine Juristin steht, im Zuge einer nochmaligen, von der Nachbarschaft geforderten Überprüfung der Thematik fest. Eine Rolle spielten bei der veränderten Sichtweise neue Gerichtsurteile. Zwischen der Planung des Spielplatzes und der Überprüfung 2021 lagen Jahre.

Friedberger Schlossspielplatz: Verhandlung am 9. November am Verwaltungsgericht Augsburg

Die Stadt stellte also den Bauantrag an sich selbst, da sie die zuständige Genehmigungsbehörde ist. Es verging fast ein Jahr, bis er genehmigt wurde. Die Unterlagen waren, teilte die Stadt damals auf Nachfrage unserer Redaktion mit, bei der städtischen Baugenehmigungsbehörde eingereicht, jedoch als unzureichend moniert worden. Das von der Tiefbauabteilung beauftragte Planungsbüro musste sie korrigieren und präzisieren. Auch die untere Immissionsschutzbehörde wurde am Genehmigungsverfahren beteiligt, die Beurteilung eines externen Lärmgutachters floss ein. Die Stadt betonte, die Belange der Anwohner und Anwohnerinnen würden berücksichtigt. Im Sommer 2022 wurde schließlich die Genehmigung erteilt. Darin war unter anderem die Betriebszeit von 9 bis 20 Uhr festgelegt sowie die Nutzungsbeschränkung der Spielgeräte für Kinder bis einschließlich zwölf Jahre.

Die entnervten Anwohner waren damit bei Weitem nicht zufrieden und reichten Klage ein. Diese wird am Donnerstag, 9. November, um 10.30 Uhr vor der fünften Kammer des Bayerischen Verwaltungsgerichts in Augsburg verhandelt. Bereits vor einigen Wochen hatte ein Ortstermin mit dem Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Die Verhandlung im Sitzungssaal 1 an der Kornhausgasse ist nun öffentlich.