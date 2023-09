Friedberg

18:00 Uhr

Nachbarn klagen gegen Spielplatz: Streit mit Stadt Friedberg geht vor Gericht

Plus Seit Jahren ärgern sich Anwohner über Lärmbelästigung durch den Spielplatz im Friedberger Schlosspark. Nun klagen sie gegen die Baugenehmigung.

Von Ute Krogull

Der Streit um den Spielplatz im Friedberger Schlosspark geht in die nächste Runde, und zwar am Donnerstag am Verwaltungsgericht Augsburg. Vier Ehepaare aus der Nachbarschaft klagen gegen die Baugenehmigung. Diese hatte sich die Stadt selbst erteilt - allerdings stellte sie den Bauantrag erst, nachdem der Spielplatz schon fertig war.

Die Stadt wollte Kindern und Familien etwas Gutes tun, als sie den in die Jahre gekommenen Spielplatz an der Schützenstraße 2019 für 450.000 Euro neu gestaltete. Es entstand eine moderne, fantasievolle Anlage mit Klettergerüst im Charakter einer Burg, Nestschaukel, Rutsche und vielem mehr, was Kinderherzen höher schlagen lässt.

