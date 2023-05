Nächtliche Alkoholfahrt: Polizei zieht 41-Jährigen aus dem Verkehr

Ein Autofahrer ist in Friedberg zu schnell unterwegs. Die Polizei stellt Alkoholgeruch fest, die erste Konsequenz bekommt er sofort zu spüren.

Ein Autofahrer war am Mittwoch alkoholisiert in Friedberg unterwegs. Um 23.08 Uhr hielt die Polizei den Mann wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes in der Aichacher Straße an und stellte bei ihm Alkoholgeruch fest.

Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus Friedberg durchgeführt wurde. Der 41-Jährige musste noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. (AZ)