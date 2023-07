Neu auf dem Altstadtfest: Optik Bellanova bietet Augengläser an

Simone und Pietro Bellanova wollen sich schon lange am Altstadtfest beteiligen. Jetzt hat es geklappt. Für ihre Lese-Beryllen mussten sie findig sein.

Haube oder Dreispitz und dazu eine modische, womöglich auffällige Brille, das passt oft nicht so recht zusammen auf der "Friedberger Zeit". Zumindest für Weitsichtige gibt es nun Abhilfe beim Studium der Speisekarten: Simone und Pietro Bellanova bieten am Stand vor ihrem Optikergeschäft "Augensache" Augengläser an.

Diese Lese-Beryllen (der Name stammt von dem Mineral Beryll) haben die Stärken 1,5, 2,0 und 2,5. Wahlweise bekommt man sie am Lederbändel oder am Fuchsschwanzkettchen. Letzteres wird von der Damenwelt bevorzugt, hat Pietro Bellanova festgestellt. Dem Friedberger Ehepaar ist die Beteiligung am Fest ein Herzensanliegen. Doch lange lautete die Frage: Was können wir denn anbieten?

In der Tat gab es im Barock bereits Brillen, wie Gabriele und Dr. Hubert Raab auf der Website der Friedberger Zeit erläutern. Allerdings waren sie den Begüterten vorbehalten. Schon vor 1300 kamen in Europa die ersten Exemplare auf, ohne Bügel und mit konvex geschliffenen Linsen, geeignet für weitsichtige Menschen. Diese sogenannten Nietbrillen besaßen noch keine Befestigung für den Kopf, so Raabs. Eine der ältesten Abbildungen einer Brille befinden sich auf einem Glasbild in der Pfarrkirche Gundelsdorf.

Bellanova "verhandelte" ein wenig mit den historischen Beratern des Stadtfestes darüber, wie man das Vorbild so umsetzt, dass man es heutzutage anbieten kann. Mithilfe von zwei Lieferanten der "Augensache" wurden die Stücke dann hergestellt - in Unisex-Ausführung übrigens.

Bereits vor dem Fest deckten sich viele Gewandete damit ein, doch auch jetzt herrscht Interesse. André Ehrenberg ist am Stand vorbeigekommen, probiert Stärken und Komfort aus. Ein bisschen ungewohnt ist es schon, das merkt man ihm an. "Ich habe das Gefühl, sie rutscht nach vorne." Hält aber. Dem Kauf steht nichts im Wege.

Bellanovas schließen, wie manch andere Geschäftsinhaber, ihren Laden während der Festzeit nachmittags, um abends im Kaufmannsgewand am Stand bedienen zu können. Um Verkauf oder Gewinn geht es ihnen gar nicht, sondern darum, etwas zu dem Fest beizutragen. Sie kennen viele Menschen, die auf ein Schwätzchen haltmachen, sich für später verabreden, manchmal eine Frage zu ihrer "modernen" Brille haben. "Das ist das Schöne am Altstadtfest", schwärmt Bellanova. Selbst als er beruflich in der Schweiz tätig war, nahm er daher für diese Juliwoche Urlaub.

Brillen waren für die Menschen der Friedberger Zeit eine wichtige Errungenschaft

Welche große Errungenschaft (bezahlbare) Brillen für die Menschheit sind, erläutern Raabs. Wem sie fehlten, der konnte einst nicht mehr am aktiven Leben teilnehmen. Man wandte sich inbrünstig an himmlische Fürsprecher, etwa die hl. Ottilia in Wessiszell.