Neue Abteilungsleitung der TSV-Handballer hat ein klares Ziel

Johannes Bauer folgt als Abteilungsleiter der TSV-Handballer Friedberg auf Dirk Kreutzburg und Simone Neumeister. Auch auf anderen Posten gibt es einen Wechsel.

Bei der turnusmäßigen Abteilungsversammlung wählten die Friedberger Handballer Johannes Bauer zum neuen Leiter. Er folgt den beiden Co-Vorsitzenden Dirk Kreutzburg und Simone Neumeier im Amt nach.

Sportlich mussten die Aktiven einen herben Rückschlag hinnehmen. Zum ersten Mal seit 36 Jahren spielen die Friedberger Handballer ab der kommenden Saison nicht mehr mindestens Bayernliga. Der Abstieg in die Landesliga ist kurz vor dem Ende der Saison nicht mehr zu verhindern. Dennoch sieht Bauer die Abteilung dank solider Finanzen und einer positiven Mitgliederentwicklung vor allem im Jugendbereich solide aufgestellt. "Wir haben zwei Ziele für die Zukunft: Zum einen wollen wir nächste Saison in der Landesliga um den Wiederaufstieg mitspielen, zum anderen wollen wir den TSV Friedberg mittelfristig wieder zu einer Hochburg im Bayerischen Jugend- und Aktivenhandball entwickeln", kündigte Bauer an.

Aufgaben in der Friedberger Handballabteilung sind neu verteilt

Die Handballer haben die Aufgaben in der Abteilung auf viele Schultern verteilt. Der frühere B- und C-Jugendtrainer Dieter Braun wird Jugendleiter, Corinna Rother, beste Werferin der Damenmannschaft, übernimmt die stellvertretende Abteilungsleitung. Peter Braun macht den dritten Abteilungsleiter, Johannes Selder übernimmt die Verantwortung für die Finanzen von Birgit Koustianes. Paul Thiel, früher in der ersten Mannschaft aktiv, wird der neue Aktivenleiter. Dirk Kreutzburg bleibt der Abteilung erhalten und kümmert sich jetzt um das Marketing.

Die Trainerposten für die erste und zweite Mannschaft werden neu besetzt. Udo Mesch übernimmt in der Landesliga für den scheidenden Andreas Dittiger, auch die Zweite in der Bezirksoberliga wird in der neuen Saison eine Veränderung erfahren. Sandy Mair, die bisher sowohl diesen Posten als auch die Übungsleitung in der A-Jugend innehatte, wird entlastet. In der Bezirksoberliga übernehmen Nicki Schmidmeir und Christoph Handelshauser, Mair bleibt aber in der A-Jugend in der Verantwortung. (AZ)