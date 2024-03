Neue Ausstellung der Kunstspechte dreht sich um "Strukturen"

Die Künstlergruppe stellt bis 24. März aus. Die Bilder lassen in der Archivgalerie einen spannenden Erlebnisraum entstehen.

Die letzte Ausstellung der Kunstspechte mit dem Titel "Licht und Raum" widmete sich den frisch sanierten Räumen Archivgalerie. Nun bringt die Künstlergruppe in einer neuen Ausstellung "Strukturen" in die Räume an der Pfarrstraße und zeigt die Perspektive auf eine zunehmend fragmentierte, nicht immer strukturierte Welt und Wahrnehmung.

In den künstlerischen Momentaufnahmen schwingt die übergeordnete Frage nach der Bedeutsamkeit des Nicht-Ornamentalen, des Flüchtigen und der Zeitlichkeit mit. Dabei formulieren die Arbeiten der 25 Künstlerinnen und Künstler in ihrer Prozesshaftigkeit eine Annäherung an ein Ganzes, aus dem in der Archivgalerie fast ein Erlebnisraum entsteht, so auch durch die Installation "Zeitmanagement" von Eva Kopp.

Die präsentierten Arbeiten lassen sich keinem eindeutigen Medium zuordnen, verwischen Gattungsgrenzen und sind Teil einer Entwicklung. In der Archivgalerie beschreiben sie ein dialogisches Miteinander und behandeln das Strukturierte und Momenthafte in vielschichtiger Art und Weise. So dehnt sich die Ausstellung über die gesamten Räumlichkeiten der Galerie aus und schafft neue Räume aus strukturierten Symbolen und unheroischen Alltagsmomenten.

Große Vielfalt bei Ausstellung "Strukturen" in Friedberger Archivgalerie

Die Ausstellung wird zu einer Assemblage, in die jeder der Künstler und jede Künstlerin die eigene Ideen- und Gedankenwelt in Form von aussagekräftigen Werken einbringt. Dabei entsteht ein Ganzes aus der Diversität der verschiedenen Ansätze und Ausdrucksformen der unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten.

Zwischen den auf den ersten Blick disparat erscheinenden Werken gibt es dennoch verbindende Elemente. So spielt neben dem Thema Zeit auch die Frage nach Raum und Räumlichkeit eine wichtige Rolle.

Medial, gedanklich-konzeptionell wie ästhetisch zeugt die Ausstellung der Kunstspechte von Vielfalt, diversen Perspektiven und freier Gestaltungskraft. Durch diese künstlerischen Blicke auf innere und äußere Welten entsteht in der Ausstellung ein eigener Mikrokosmos von Strukturen jedweder Art, auch wenn diese aus dem Chaos manchmal zusammenfinden.

Termine der Ausstellung "Strukturen" der Friedberger Kunstspechte

Bei der gut besuchten Vernissage waren sich die Gäste einig, dass manchmal Chaos zu mehr Struktur in Form von Einigkeit führen müsste. In der Musik ist Struktur meist grundlegend, das Duo Swing Time, mit Walter Klügle (Sax) und Hans Schnürer (Gitarre) stellte dies bei der Eröffnung unter Beweis.