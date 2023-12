Neue Ausstellung im Schloss widmet sich Bayerns reicher Vergangenheit

Vom Krimi eines Kindergrabes bis zu überraschend modernen Perlenketten: Eine Mittelalter-Ausstellung in Friedberg gibt nun Einblicke in Bayerns Vergangenheit.

Ein Weihnachtsbaum verbreitete heimeliges Licht im Saal des Wittelsbacher Schlosses, als Museumsleiterin Alice Arnold-Becker die Ausstellung „Zwischen Baiern und Schwaben – Das Lechtal im frühen Mittelalter“ vor rund 140 geladenen Gästen eröffnete. Erstmals werden hier in einer umfassenden Zusammenschau archäologische Funde des ausgehenden fünften bis frühen achten Jahrhunderts aus dem Lechtal präsentiert.

16 Bilder Mittelalter-Ausstellung: Das gibt es im Schloss Friedberg zu sehen Foto: Bill Titze

Ausstellung im Friedberger Schloss beschäftigt sich mit Bayern

Die Archäologin Ursula Ibler, die mit ihrem Kollegen Volker Babucke verantwortlich für die inhaltliche Planung der Schau ist, erzählte von einem spaßigen Besuch beim Programm „Faszination Bayern“ vom Kabarettisten Maxi Schafroth. Ihm nach trenne der Lech nämlich nicht nur Bayern und Schwaben, sondern Arm und Reich. Das Thema mit seinem Ursprung weit in der Vergangenheit beschäftigt demnach heute noch die Gemüter.

Im ersten Raum der Ausstellung locken zahlreiche Fundstücke und Rekonstruktionen aus dem Frühmittelalter. Dabei finden sich sowohl kostbare Gürtelschnallen als auch Gewandfibeln und Goldblattkreuze aus dem sechsten bis achten Jahrhundert. Ein Höhepunkt ist auch eine Schnalle aus einer Walrippe, auf der das biblische Wunder von Jonas bildlich dargestellt ist.

Bei einem Kurzfilm über die Entstehung einer mittelalterlichen Leier erklingen die Töne derselben von einer CD von Georg Daeges, der auch die Eröffnung mit Leiertönen und Texten in mittelhochdeutscher Sprache untermalt hatte. Gleich im Anschluss folgt ein Zwischenraum mit dem sogenannten Kino. Hier läuft ein 13-minütiger Film über den „Eisprinzen von Mattsies“.

140 geladene Gäste waren ins Wittelsbacher Schloss gekommen, um die Eröffnung der Ausstellung mitzuerleben. Foto: Christine Hornischer

Die Schau in Friedberg ist auch für Familien konzipiert

Der archäologische Krimi zeigt die aufwendige Bergung eines Kindergrabes aus der Zeit um 700, das 2021 bei Ausgrabungen in Mattsies im Allgäu entdeckt worden war. Das Kind war in einem vermörtelten Steinplattengrab bestattet worden, dessen Wände so dicht schlossen, dass über einen Zeitraum von rund 1300 Jahren kein Erdreich eindringen konnte. Der Plan, das Grab als Ganzes zu sichern, damit die Grabbeigaben erhalten bleiben, erforderte eine besondere Vorgehensweise. Der Inhalt der Grabkammer wurde mit Flüssigstickstoff schockgefrostet. So war es möglich, das ganze Grab als einzigen Block mit einem Kran zu bergen.

Generell sei die Sonderausstellung für die ganze Familie konzipiert, so Mariella Hosp. Vier verschieden gefüllte Boxen verlocken die Kleinen zum Ertasten und Erraten mittelalterlicher Gegenstände wie einen Kamm aus Horn oder einer Glasperlenkette. In einem Mitmachheft können Kinder verschiedene Aufgaben und Rätsel lösen. Am Ende gibt es dann an der Kasse eine kleine Überraschung.

Workshops laden im Friedberger Schloss zum Mitmachen ein

Die Lieblingsstücke der Museumspädagogin sind aber die bunten Perlenketten, die in den Museumsvitrinen zu sehen sind. Diese wirken, als ob sie aktuell auf einem Handwerksmarkt gekauft wurden. Peter Greif aus Augsburg sprach allen aus dem Herzen, als er sagte: „Und ich dachte, wir würden in unserer Zeit so viel Neues erfinden. Aber das war ja alles schon mal da.“

Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. Ob Workshops, in denen man lernt, eine frühmittelalterliche Leier zu bauen, oder eine Schreibreise mit Stift und Papier in die Welten der Vergangenheit, den Einblicken in die Lebensweise des frühen Mittelalters steht nichts entgegen.

Die bunten Perlenketten, in den Museumsvitrinen wirken, als ob sie aktuell auf einem Handwerksmarkt gekauft wurden. Foto: Christine Hornischer

Ein Besuch der Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Museums möglich, Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Öffentliche Führungen werden sonntags, jeweils am 7. Januar, 21. Januar, 4. Februar, 18. Februar und 3. März angeboten. Um eine Anmeldung unter 0821/6002-684 wird gebeten.