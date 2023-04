Neue Ausstellung kommt in die Galerie am Berg in Friedberg

K.O. Götz schuf kraftvolle Werke. Eine Auswahl zeigt Wolfram Grzabka in Friedbergs kleinster Galerie.

"Er ist ein Schwergewicht innerhalb der zeitgenössischen Kunst", schwärmt Wolfram Grzabka. Der Galerist stellt in der kleinen Galerie am Berg eine Auswahl an besonders temperamentvollen Werken des Künstlers K.O. Götz (1914-2017) aus. Der Aachener zählt zu den Hauptvertretern der abstrakten und informellen Kunst in Deutschland. Er trug maßgeblich dazu bei, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Anschluss an die internationale Entwicklung in der Kunst fand.

Einladend und gemütlich ist die kleine Kunstaustellung in Friedberg. Man fühlt sich sofort wohl. In einem Raum, umgeben von Götz' kraftvollen Werken, kann man die Kunst ganz auf sich einwirken lassen. Obwohl die Bilder dunkel sind und die Farbe Schwarz dominiert, spürt man eine enorme Energie von ihnen ausgehen. "Für mich ist Götz ein unglaublich kraftvoller Mensch", sagt Grzabka. Mit dieser Art von Kunst habe Götz alles Alte über den Haufen geworfen und etwas komplett Neuem Ausdruck verliehen. Emotionen, Gefühle und seine ganze Lebensenergie stecken in diesen Bildern. Selbst im hohen Alter und fast blind hörte Götz nicht auf zu malen. Viele Bilder entstanden in einer Art Spachteltechnik.

Ausstellung in Friedberg: Götz war Lehrer von Richter und Polke

Von 1959 bis 1979 war K.O. Götz an der Düsseldorfer Kunstakademie als Professor tätig. Zu seinen Schülern zählten unter anderem Sigmar Polke und Gerhard Richter. Als Lehrer habe er die meisten Stars am Kunsthimmel hervorgebracht und auch er selbst zähle zu den bedeutendsten deutschen Künstlern, so Grzabka.

Götz tobte sich auf seinen Werken extrem aus, wie man in der Galerie am Berg sehen kann. Grzabka findet das bewundernswert: "Man muss sehr viel loslassen können, um seinen Gefühlen Raum zu geben für solchen Ausdruck." 1948 wurde der Maler Mitglied der Künstlergruppe CoBrA - eine Avantgardebewegung des 20. Jahrhunderts. Vier Jahre später gründete er seine eigene Gemeinschaft - die Quadriga. Einen weiteren Raum für Kunst schaffte er durch die Herausgabe der Zeitschrift Meta. Götz verfasste selbst Lyrik, die dort veröffentlicht wurde.

Karl Otto Götz, Abstrakte Komposition, gezeigt in der Galerie Wilmsen. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

Ob Lyrik, kleine Gemälde, große Gemälde oder Stahlgebilde - Götz lebte die Kunst in all ihren Formen und Farben aus. Grzabka hat eine Vorliebe für die vier kleinen Tuschzeichnungen, die in der Galerie hängen. Signierte Unikate - unverkäuflich und sehr beeindruckend. Der Galerist ist überhaupt sehr zufrieden mit seiner kleinen Ausstellung. "Es ist eine tolle Ausstellung geworden, auch wenn es nur im kleinen Rahmen stattfindet", sagt er. Doch genau diese Intimität hat ihren ganz besonderen Charme und lädt zu einem Gespräch über Kunst ein. Grzabka freut sich schon auf alle Interessierten, die mit ihm über die Kunstwerke sprechen wollen.

Für den Besuch bittet er um eine telefonische Anmeldung unter 0821/6 50 38 80.