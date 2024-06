Friedberg

Neue Regelung bei der Grundsteuer: So reagiert Friedberg

Plus 14.000 Eigentümer zahlen in Friedberg Grundsteuer. Durch das neue System des Freistaats steigt sie für manche stark. Die Stadt will keine Mehreinnahmen erzeugen.

Von Ute Krogull

Eigentümer von Häusern, Wohnungen, Grundstücken und landwirtschaftlichen Flächen mussten vergangenes Jahr Formulare ausfüllen, weil 2025 die bundesweite Grundsteuerreform zum Tragen kommt. In Bayern gilt jetzt ein wertunabhängiges Flächenmodell. Für die Steuerzahler hat das teils große Folgen: In Friedberg müssen manche jetzt das Zehnfache zahlen, bei anderen halbiert sich der Betrag, berichtete Bürgermeister Roland Eichmann im Stadtrat. Der Bayerische Gemeindetag rechnet mit einer Flut von Erlassanträgen. Gleichzeitig braucht die Stadt Friedberg Geld. Aktuell spült ihr die Grundsteuer fast 4,4 Millionen Euro jährlich in die Kasse. Wie also geht sie mit dem Thema um?

In Friedberg gibt es laut Finanzreferent Reinhold Dendorfer über 14.000 Fälle. 90 Prozent der Grundsteuermessbeträge liegen der Stadt bislang vor; insbesondere für einige große Gewerbebetriebe fehlen sie noch. Trotzdem zeichnet sich ab, dass die Gesamtsumme in etwa gleich bleibt. Der Verbraucherpreisindex sei dagegen gestiegen, merkte der Referent an.

