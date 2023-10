Friedberg

18:00 Uhr

Neue Rektorin Susanna Zeier findet: "Die Mittelschule ist die beste Schulart"

Plus Schon als Kind wollte die 59-Jährige Lehrerin werden. Nun leitet sie die Friedberger Mittelschule. Wichtig sind ihr Tugenden wie Respekt im Umgang miteinander.

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Mit 59 Jahren wagte sie noch einmal einen Neuanfang: Susanna Zeier, vorher zwölf Jahre lang Rektorin an zwei Schulen in Franken, übernahm die Leitung der Mittelschule Friedberg. In die Region Augsburg zog es sie der Liebe wegen – an die Mittelschule aus Überzeugung. Von wegen Abstellgleis! "Die Mittelschule ist die beste Schulart", sagt Zeier voll echter Begeisterung. Das will sie mit dem ihr eigenen Elan auch in Friedberg vermitteln. Sie weiß, dass dabei nicht nur Wissen zählt: Die Schule sieht sie als Lebensraum – doch nicht als "Wohlfühloase". Tugenden wie Respekt sind ihr wichtig.

Die Mittelschule hat harte Zeiten hinter sich, drohte totgespart und totgeredet zu werden. Auch Zeier, seit 32 Jahren im Lehrberuf, dachte noch vor 15 Jahren: "Man will uns kaputtmachen." Doch dann kam die Reform, die einstigen Hauptschulen wurden zu Mittelschulen, erhielten ein neues Profil, mehr Aufgaben. "Man hat nicht nur den Namen geändert, es ist einiges passiert."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen