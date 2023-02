Friedberg

24.02.2023

Neuer Bauhof in Friedberg: Planer schmeißt hin

Friedberg hat bereits Millionen in den neuen Bauhof am Lueg ins Land investiert. Wird das Projekt jetzt trotzdem gestoppt?

Plus Die Architekten wollen aus dem lukrativen Vertrag mit der Stadt Friedberg entlassen werden. Was bedeutet das für das umstrittene Millionenprojekt am Lueg ins Land?

Von Thomas Goßner

Die Planer des neuen Friedberger Bauhofs wollen aus dem Projekt aussteigen. In nichtöffentlicher Sitzung beschäftigte sich der Stadtrat am Donnerstagabend mit der Bitte des Architekturbüros Schuller und Tham, aus dem Vertrag entlassen zu werden. Damit gerät nicht nur der Zeitplan ins Wanken, im Stadtrat wächst auch die Bereitschaft, das inzwischen mit fast 34 Millionen Euro veranschlagte Projekt zu überdenken.

