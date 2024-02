Friedberg

vor 16 Min.

Neue Fasten-Trends oder lieber klassisch? So fasten Friedberger

Plus Ideen für den Verzicht gibt es viele, unter anderem das Klima-Fasten. Mit der Religion hat der Verzicht aber für manchen nichts mehr zu tun. Was angesagt ist.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Nach dem ausgelassenen Faschingstreiben der letzten Woche(n) geht es in nächster Zeit wieder etwas beschaulicher zu. Das bedeutet aber nicht nur etwas weniger Feiern, sondern auch der Verzicht auf andere Sachen. Schließlich ist ab Aschermittwoch Fastenzeit. Eine Umfrage in Friedberg zeigt, dass der Ansatz für viele jedoch nicht unbedingt mit dem Glauben zusammenhängen muss. Auch ungewöhnlichere Fasten-Trends finden Zuspruch.

Viele lassen in Friedberg Süßes oder Alkohol weg

Für Claudia Steger ist das Fasten nicht unbedingt auf einen Zeitraum von mehreren Wochen angelegt. Sie faste "mal so, mal so". Bei ihr seien es auch mal nur zwei Wochen, in denen sie verzichtet. Worauf genau? "Süßes oder Alkohol zum Beispiel." Grundsätzlich findet sie es eine gute Idee, Nicht-Kulinarisches mit hohem Suchtfaktor mal einige Zeit wegzulassen: Stichwort Handy. Wobei bei Steger in dieser Hinsicht eigentlich das ganze Jahr über Fastenzeit ist. "Ich muss es bei der Arbeit so oft benutzen, deshalb versuche ich mich in der Freizeit da schon einzuschränken."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen