Neuer Stadtrat Wolfgang Spring in Friedberg vereidigt

Nach dem Tod von Heinz Schrall ist ein neues CSU-Mitglied im Stadtrat vereidigt worden. Der Steuerberater Wolfgang Spring freut sich auf die Aufgabe.

Der Friedberger Stadtrat hat ein neues Mitglied: Wolfgang Spring ist nach dem Tod von Heinz Schrall vereidigt worden. Er war der erste Listennachfolger der CSU. Bürgermeister Roland Eichmann vereidigte den 59-Jährigen bei der Ratssitzung am Donnerstag.

"Ich werde alles daran setzen, das ehrenvolle Amt auszufüllen", erklärte Spring. Er hatte gehofft, nicht unter diesen Umständen nachrücken zu müssen. Doch freue er sich nun auf die Zusammenarbeit. "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, Friedberg lebens- und liebenswerter zu machen", erklärte Spring. Er ist als neuer Pfleger für Senioren benannt worden und wird als Ansprechpartner für die älteren Bürger fungieren. Diese Aufgabe hatte zuvor Schrall bekleidet. Spring ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und in einer familieneigenen Kanzlei in Augsburg tätig. Mit seiner Frau wohnt er in Friedberg. (afab)