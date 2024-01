Neues Angebot für Kinder: Friedberger Feuerwehr sucht Nachwuchs

Die freiwillige Feuerwehr Friedberg gründet eine Kinderfeuerwehr. Laura Bentenrieder und Annika Loibl möchten den Nachwuchs für die Brandbekämpfung begeistern.

Die freiwillige Feuerwehr Friedberg kümmert sich um ihren Nachwuchs. Ab Februar soll es jetzt auch eine Kinderfeuerwehr für Kinder von neun bis zwölf Jahren geben. Die beiden Betreuerinnen Laura Bentenrieder und Annika Loibl freuen sich auf ihre neue Aufgabe. Voraussetzungen für die Kinder gibt es keine - außer Interesse an der Feuerwehr.

Eine Jugendfeuerwehr von zwölf bis 18 Jahre gibt es schon in Friedberg. Die Jugendlichen lernen hier die Arbeit der Feuerwehrmänner und -frauen kennen, machen Zeltlager und spannende Ausflüge. Die Jugendlichen dürfen ab 16 Jahren Einsätze begleiten, müssen sich dabei jedoch außerhalb des Gefahrenbereichs aufhalten. Die Jugendfeuerwehr hat derzeit 20 Mitglieder. "Aktuell können wir uns über Nachwuchs nicht beschweren", erzählt stellvertretender Kommandant Andreas Steber. Trotzdem sei der Blick in die Zukunft wichtig. Gerade im jungen Erwachsenenalter verlassen einige die Feuerwehr, weil sie studieren, andere Freizeitpläne haben oder es mit dem Beruf nicht mehr unter einen Hut bekommen. "Deshalb wollen wir gut aufgestellt sein", sagt Steber.

Die Kinderfeuerwehr startet ab Februar in Friedberg

Ab Februar heißt die Feuerwehr in Friedberg auch Kinder von neun bis zwölf Jahren willkommen. "Dann haben wir eine bessere Chance, Kinder für die Feuerwehr zu begeistern, bevor sie in Sportvereinen oder anderen Hobbys ihre Freizeit verbringen", erklärt Laura Bentenrieder. Sie ist städtische Angestellte beim Brandschutz und in ihrer Freizeit bei der freiwilligen Feuerwehr aktiv. Die 24-Jährige wird die Nachwuchsgruppe gemeinsam mit der 22-jährigen Annika Loibl leiten, die als Sachbearbeiterin bei Segmüller arbeitet. Das Zweiergespann freut sich, sein Wissen an die jungen Menschen weiterzugeben.

Die beiden Feuerwehrfrauen planen zwei Treffen monatlich: eine feste Übung und eine Sportstunde in der Turnhalle. Die Kinder benötigen kein Vorwissen, sondern erhalten spielerisch Einblicke in Notruf und Atemgeräte und schauen Feuerwehrautos an. "Wir wollen ein Bewusstsein schaffen, was die Feuerwehr überhaupt ist", erklärt Bentenrieder. Die Kinderfeuerwehr trifft sich dabei abseits von Einsatzwägen in den alten Räumen der Personalabteilung der Stadt, die an die Feuerwehr angrenzen. "Die Feuerwehr ist kein Spielplatz", sagt Markus Riezler, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Die Einsatzkräfte fahren rund 400 Mal im Jahr los. Es solle deshalb weder die Sicherheit der Kinder, noch die Einsätze gefährdet werden. "Deswegen trennen wir beides räumlich sehr strikt voneinander."

So können sich Interessierte für die Kinderfeuerwehr anmelden

Damit der Nachwuchs trotzdem mal einen Einblick in einen Löschwagen bekommt, wollen Bentenrieder und Loibl ein Fahrzeug für einen Termin in einer externen Halle unterbringen. Für Bastelstunden und Spielereien hat die Stadt Friedberg Möbel in den Nebenräumen zur Verfügung gestellt. Der erste Termin für den interessierten Nachwuchs findet am 7. Februar von 17 bis 18 Uhr in der freiwilligen Feuerwehr in Friedberg statt. Anmeldungen sind online auf der Internetseite oder per Mail an kinderfeuerwehr@feuerwehr-friedberg.de möglich.

Die beiden Betreuerinnen bieten 15 Plätze an. "Aber wenn sich mehr Kinder anmelden, haben wir noch andere Ersatzbetreuer in der Hinterhand. Wir schauen erstmal, wie viele sich melden", sagt Loibl. Eltern hatten bereits im Vorfeld nach einem Angebot für Kinder gefragt. "Die Idee von einem Angebot für Kinder bestand schon länger", sagt Bentenrieder. 2022 besuchten dann die beiden Feuerwehrfrauen den ersten Lehrgang vom Jugendkreisverband der Feuerwehr zur Vorbereitung auf die Betreuung.