Neues Burger-Lokal in der Friedberger Altstadt eröffnet

Im Burger Spot gibt es auch vegetarische und vegane Burger in Friedberg. Chef Karan Kumar ist erst 22, doch es ist bereits sein zweites Lokal.

In der Friedberger Kreitmayrgasse hat das kleine Lokal Burger Spot eröffnet. Damit haben die Räume dort nach einigen Jahren wieder eine gastronomische Nutzung. Karan Kumar bietet hier Burger und Fingerfood an.

Kumar ist erst 22 Jahre alt, doch es ist bereits sein zweites Lokal. Vor etwa einem Jahr machte er einen Pizza- und Burgerladen namens Art of Pizza in der Steinernen Furt in Lechhausen auf. Im schick möblierten Burger Spot in Friedberg gibt es auch vegetarische und vegane Burger, außerdem ein bisschen Fingerfood sowie Salate, Currywurst, Desserts und Getränke.

Der Augsburger begann seinen beruflichen Werdegang mit einem International Management Studium. Mit Familie in England war es sein Ziel, durch die Welt zu reisen, mal hier und da arbeiten zu können. Doch dann brach er sein Studium ab und erarbeitete ein Restaurant-Konzept. Der Schritt in die Gastro-Branche kam allerdings nicht ganz so überraschend. "Meine Eltern betreiben ungefähr seit dem Jahr 2000 ein Restaurant in Gersthofen, ich bin dort quasi aufgewachsen", erzählt er. Einige Zeit half er dort aus und sammelte Erfahrungen, dann machte er sich selbstständig.

Öffnungszeiten des Lokals Burger Spot in Friedberg

Er war erst 21, als er das erste Lokal eröffnete. Angst vor dem Risiko hatte er nicht: "Wenn ich in einem Jahr versage, gehe ich wieder arbeiten – ich bin jung. Entweder ich gehe das Risiko ein oder ich verliere", meint er. Doch es ging gut, wie er sagt, und bald träumte er von einem weiteren Lokal. Das Burger Spot, dessen Postanschrift übrigens Jungbräustraße 2 lautet, soll aber mehr sein als nur essen: "Meiner Meinung nach ist die Gastronomie mehr als nur essen gehen. Seit Jahrzehnten verbindet sie Menschen!", meint er. Geöffnet ist täglich außer Samstag, Montag bis Freitag 11 bis 21 Uhr, Sonntag 14 bis 21 Uhr. (AZ)