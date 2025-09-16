Neues kostenloses Angebot: Bewegungstag im Park

Bewegung an frischer Luft tut Körper und Seele gut – und gemeinsam macht sie gleich doppelt Freude. Ab Freitag, 19. September, startet im Friedberger Hafnergarten eine besondere Aktion: An sechs Freitagen, jeweils von 9 bis 9.30 Uhr, laden erfahrene Sport-Übungsleiter zu kostenlosen Gymnastik- und Yoga-Einheiten ein.

Gemeinsame Bewegung im Hafnergarten unter fachlicher Anleitung

„Wir möchten Menschen jeden Alters ermutigen, den Tag aktiv und mit guter Energie zu beginnen“, sagt Übungsleiterin und Ideengeberin Barbara Schmauz. Ob Jung oder Alt, Einsteiger oder Geübte – alle können mitmachen. Vorkenntnisse oder eine Anmeldung sind nicht nötig, bequeme Kleidung und etwas Bewegungsfreude sollten genügen. Außerdem sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Matte oder ein Handtuch mitbringen.

Die halbe Stunde sanfter Bewegung und Dehnung hilft, Muskulatur und Gelenke zu mobilisieren, den Kreislauf zu beleben und den Kopf freizubekommen. Gleichzeitig bietet das Angebot Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen. Bei Regen entfällt die Bewegungseinheit. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen gibt es direkt vor Ort oder telefonisch bei Barbara Schmauz unter 0162-3164692. (saro)