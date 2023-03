Friedberg

Nicht nur der Name: Im Moccafee wird sich einiges ändern

Claudia Can (links) übergibt das Moccafee in Friedberg an Sabine Lutz. Diese möchte das Café unter dem Namen "Binenstich" im Mai wiedereröffnen.

Plus Im April übernimmt Sabine Lutz das Café in der Friedberger Jungbräustraße. Dort möchte sie durch neues Mobiliar Platz schaffen. Kulinarisch setzt sie auf Bewährtes.

Von Bill Titze

Da verstehen sich zwei, das ist schon nach wenigen Augenblicken spürbar. Sabine Lutz und Claudia Can lachen miteinander, ergänzen gegenseitig Sätze und verbreiten guten Laune. Das passt zur Atmosphäre im Moccafee in der Jungbräustraße, wo man sich ganz überwiegend duzt. Was auch so bleiben soll, wenn die Friedbergerin Lutz das Café am 1. April von Can übernimmt. Dennoch wird sich mit dem Besitzerwechsel im Moccafee einiges ändern.

