Nicht nur Privatwaldbesitzer sind in der Verantwortung

Plus Der Wald in unserer Region ist angeschlagen. Überreaktionen sind aber wenig zielführend. Vielmehr braucht es ein Bündel von Maßnahmen.

Panik führt selten weiter. Was für das Privatleben gilt, ist beim Umgang mit allgemeinen Problemlagen nicht anders. Auch beim Klimawandel sind Hauruckaktionen nicht der richtige Ansatz. Das sieht man vor allem beim Thema Wald. Der leidet unter den wechselhaft extremen Bedingungen - überhastete Maßnahmen sind dennoch wenig erfolgversprechend.

Dem Wald in unserer Region geht es noch gut - damit es so bleibt, bedarf es überlegter Maßnahmen.

Schließlich ist der Wald ein Ökosystem, das nicht in Tagen, sondern in Dekaden funktioniert. Bäume werden (hoffentlich) hunderte Jahre alt, die Ergebnisse von Maßnahmen zeigen sich nicht über Nacht. Dementsprechend ist es angebracht, etwaige Lösungen wissenschaftlich engmaschig zu eruieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Beispiel Fremdarten. Es nützt wenig, Wälder mit diesen zu übervölkern, wenn die Arten auf Dauer nicht mit unseren Bedingungen klarkommen.