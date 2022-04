Friedberg

vor 2 Min.

Nigeria droht Hungersnot: Friedberger Ehepaar hilft Ärmsten der Armen

Sabine Weiss und ihr Mann Jude Eromonsele Oko-Oboh aus Friedberg haben den Verein Uromi-Hilfe für notleidende Menschen in der nigerianischen Stadt Uromi ins Leben gerufen.

Plus Sabine Weiss und Jude Eromonsele Oko-Oboh haben die Uromi-Hilfe gegründet. Der Ukraine-Krieg verschärft die Lage in Afrika. Warum Weiss dort eine Entführung droht.

Von Heike Scherer

In der Heimat des Friedbergers Jude Eromonsele Oko-Oboh sind Grundnahrungsmittel inzwischen fast unbezahlbar: Der Hauptlieferant für Getreide in Nigeria ist die Ukraine. Jude Eromonsele Oko-Oboh und seine Ehefrau Sabine Weiss versuchen daher zu helfen. Denn die Vereinten Nationen warnen bereits vor einer neuen Hungersnot in Afrika durch den Ukraine-Krieg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .