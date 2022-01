Notfallseelsorge: Sie helfen dort, wo andere lieber weglaufen würden

Stefanie Drewes wird als stellvertretende Leiterin der Notfallseelsorge in den Ruhestand verabschiedet – zumindest ein Stück weit.

In der Friedberger Stadtpfarrkirche St. Jakob entsandte Bischof Bertram Meier 30 neue Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger für das Bistum Augsburg. In den Ruhestand verabschiedet wurde dabei die stellvertretende Leiterin der Notfallseelsorge (NFS), Stefanie Drewes.

Ihre persönliche Statistik spricht Bände, wie Edgar Krumpen, der Leiter der Notfallseelsorge, sagte: Allein seit 2011 war Stefanie Drewes in 615 Einsätzen vor Ort – ob bei Hochwasserkatastrophen oder Schulbusunfällen, nach den Amokläufen in München oder in Graz, nach dem Tornado in Affing oder bei einer regelrechten Suizidwelle im Raum Augsburg, die in den letzten Monaten zu verzeichnen war. Edgar Krumpen lobte die großartige Unterstützung seiner Stellvertreterin, ihren Weitblick und ihre Fähigkeit anzupacken – auch als Leiterin des Systems Augsburg, einem von derzeit 14 Systemen im Bistum, in denen die rund 250 haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte organisiert sind.

Das würdigt auch der Bischof in seiner Predigt: "Sie, liebe Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger, sind da, wo andere weglaufen. Wo viele davonlaufen, da bleiben Sie und stehen den Menschen bei, die Hilfe brauchen. Ihr Dienst kennt keine konfessionellen und religiösen Grenzen. Der Mensch steht bei Ihnen im Mittelpunkt, weil er Mensch ist."

20 Jahre arbeitete Stefanie Drewes in der Pfarrei St. Jakob in Friedberg

Für Stefanie Drewes ist diese Aufgabe eine echte Herzensangelegenheit, ein Traumjob, den sie 2010 zunächst stundenweise und ab 2014 voll und ganz ausüben durfte. Zuvor war die Pastoralreferentin, -psychologin und -beraterin 20 Jahre lang in der Pfarrei St. Jakob als Gemeinde- und Familienseelsorgerin tätig. Viele Projekte habe sie in dieser Zeit initiiert, unterstützt und mit Leben erfüllt, und für viele Menschen sei sie da gewesen. Man habe sie 2014 nur ungern und schweren Herzens ziehen lassen, sagte Stadtpfarrer Pater Steffen Brühl.

Stefanie Drewes (Zweite von links) wurde als stellvertretende Leiterin der Notfallseelsorge im Bistum Augsburg in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolge tritt Diakon Martin Linder aus dem Leitungsteam an, zudem verstärkt Sina Pitschen das Team. Links im Bild Edgar Krumpen, der Leiter der Notfallseelsorge. Foto: Dagmar Weindl

"Mein Ziel war es, dem Auftrag Jesu zu folgen - für Menschen in extremer Not da zu sein und Kirche bereit zu halten. Die Einsätze erdeten mich und stärkten gleichzeitig meine Motivation, mich für den Aufbau und die Organisation einer funktionierenden Notfallseelsorge einzusetzen", sagte Drewes. So ganz wird sie dies auch künftig nicht aufgeben – sehr zur Freude der Verantwortlichen in der NFS: "Ich werde ehrenamtlich weiterhin Einsätze im Augsburger System übernehmen und gerne auch einige Ausbildungsmodule." Der Ruhestand gebe ihr jetzt die Möglichkeit, sich in St. Jakob zu engagieren, sagte sie weiter. So werde man sie in Zukunft öfter im Divano, dem Begegnungsort der Pfarrei, antreffen.





Auch die Nachfolgerin ist in Friedberg bekannt

Ihre Nachfolge tritt Diakon Martin Linder aus dem Leitungsteam an. Da das Bistum entschieden hat, die Anzahl der Stellen konstant zu halten, wurde schon seit September Pastoralreferentin Sina Pitschen in die Aufgaben eingearbeitet. Auch sie ist im Übrigen in Friedberg gut bekannt, da sie hier in ihrer Pastoralassistenz tätig war.