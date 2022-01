Friedberg

vor 54 Min.

Nur noch von Westen her auf den Friedberger Marienplatz

Plus Die Zufahrt zwischen Brunnen und Rathaus ist künftig über die Sommermonate gesperrt. Was sich die Mehrheit im Bauausschuss davon erhofft und weshalb es auch Kritik an den Plänen gibt.

Von Thomas Goßner

Von April bis September wird künftig die Durchfahrt zwischen Marienbrunnen und Rathaus in Friedberg gesperrt. Während sich Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) und die Mehrheit des Bauausschusses davon ohne großen Aufwand mehr Aufenthaltsqualität und Sicherheit für Fußgänger auf dem Marienplatz versprechen, lehnen CSU und Freie Wähler die Schließung weiterhin ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen