ÖPNV-Beauftragter: "Verzicht auf Halbstundentakt macht Zug unattraktiv"

Plus Manfred Schnell kritisiert, dass die Verbesserungen auf der Paartallinie auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Es drohten noch weitere Verschlechterungen.

Manfred Schnell ist verärgert. "Da hat man groß und vollmundig angekündigt, dass der Halbstundentakt auf der Paartalbahn am Samstag eingeführt wird, und dann heißt es plötzlich, er wird auf unbestimmte Zeit verschoben", kritisiert der Beauftragte der Stadt Friedberg für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Es nütze nichts, wenn man in eineinhalb Stunden von Augsburg nach Stuttgart komme, aber nur jede Stunde ein Zug von Friedberg nach Augsburg fahre.