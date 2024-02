Offenbar ein Toter und mehrere Verletzte bei Brand in Friedberg

Am Sonntagabend ist es in Friedberg zu einem Brand gekommen. Bei dem Feuer wurde eine Person getötet, es gibt mehrere Verletzte.

Am Sonntagabend hat es in einem Haus in Friedberg gebrannt. Offenbar war der Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Die Feuerwehr ist aktuell zum Löschen vor Ort.

Brand in Friedberg: Eine Person stirbt bei Feuer

Wie die Feuerwehr bekannt gab, wurde bei dem Brand eine Person getötet. Mehrere Menschen sollen demnach verletzt worden sein.

Mehr dazu in Kürze hier.