Ohne Frauen nimmt sich die Kirche eine Chance – Lesung in der Pallotti-Kirche

Die Benediktinerin Philippa Rath liest in der Friedberger Pallotti-Kirche aus ihren Büchern.

Die Benediktinerin Philippa Rath ist in der Katholischen Kirche keine Unbekannte. Mit ihren Büchern "Weil Gott es so will" und "Frauen ins Amt" setzt sie sich für die Weihe von Frauen in der katholischen Kirche ein und ist überzeugt, dass sie dies noch erleben wird. Am Sonntag, 23. April, um 17 Uhr kommt sie in die Pallotti-Kirche nach Friedberg, um aus ihren Büchern zu lesen und mit den Besucherinnen und Besuchern zu diskutieren.

Mechthild Rath, wie sie bürgerlich hieß, wuchs als das sechste und jüngste Kind einer römisch-katholischen Familie auf, geprägt auch von ihrem Onkel, einem Priester. Von 1975 bis 1981 studierte sie katholische Theologie, Geschichte und Politikwissenschaft in Bonn und war als Journalistin und Lektorin in verschiedenen deutschen Medien tätig, darunter beim Herder Verlag und beim Deutschlandfunk. 1990 trat sie in die Benediktinerinnenabtei Sankt Hildegard in Eibingen bei Rüdesheim ein und erhielt den Ordensnamen Philippa. Sie ist unter anderem Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Limburg sowie Delegierte im Synodalen Weg.

Frau und Kirche - ein Thema für die Friedberger Pallottiner

"Nicht das Geschlecht ist das Entscheidende, sondern das Menschsein", sagt Schwester Philippa. Schließlich sei Gott - wie es im Credo heißt – "Mensch geworden und nicht Mann". Dieser Haltung kann der Rektor des Pallotti-Hauses und Leiter des Pastoral-theologischen Instituts, Christoph Lentz nur beipflichten. "Frauen werden in der Kirche immer noch ungerecht behandelt", sagt der Pater, der diese Einsicht schon von seiner Mutter und seinen zwei Schwestern gehört hatte, als er sie selbst noch nicht glaubte. Mittlerweile sieht er jedoch, "welche Chancen sich die Kirche selbst nimmt und wie 50 Prozent der Talente und Charismen verschleudert werden".

Pater Lentz ist froh, dass eine so kluge und ruhige Frau wie Philippa Rath nun nach Friedberg kommt. Grundsätzlich will der Rektor die Pallotti-Kirche öfter für solche Veranstaltungen nutzen. Konkret sei die Idee nun geworden, als er sich mit der Vizepräsidentin des Deutschen Katholischen Frauenbunds, Sabine Slawik aus Augsburg, getroffen hatte und im Gespräch die Idee entstand, die bekannte Frauenaktivistin nach Friedberg einzuladen. Denn eine ähnliche Idee mit einem österreichischen Buchprojekt von Frauen war vor drei Jahren an Corona gescheitert. (AZ)