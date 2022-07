Polizei erwischt 22-Jährigen ohne Führerschein am Steuer

Ein 22-Jähriger wird in Friedberg von der Polizei kontrolliert. Jetzt bekommt er Ärger.

Am Donnerstag gegen 22.30 Uhr kontrollierte die Polizei einen 22-jährigen Kleintransporter-Fahrer in der Meringer Straße in Friedberg. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den Ford-Transit-Fahrer wird wegen des Verdachts eines Vergehens gemäß dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (AZ)