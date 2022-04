Ohne Führerschein in die Polizeikontrolle

Poklizei stoppt Mopedfahrer in Fridberg. Auf ihn wartet jetzt eine Strafanzeige.

Am Sonntag, gegen 21.50 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Georg-Fendt-Straße in Friedberg einen 35-Jährigen auf einem Kleinkraftrad. Hierbei konnte der Mann keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)