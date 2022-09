Ohne ihr Engagement gäbe es den Musiksommer nicht

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen beim Freundeskreis Friedberger Musiksommer. Zwei Künstler spielen auf.

Große Zufriedenheit und Freude herrschte im Divano bei den 56 anwesenden Mitglieder des Freundeskreises über einen wunderbaren Musiksommer 2022 mit hervorragenden Solisten in den Konzerten. Ihre Meinung: "Wir holen zusammen mit Karl-Heinz Steffens und den 'Bürgern für Friedberg' Weltklasse und aufstrebende junge Künstler und Künstlerinnen, schon mit internationaler Erfahrung, nach Friedberg. Es hat sich noch nicht überall herumgesprochen, dass viele dieser Musikerinnen und Musiker mit ihren Stradivaris bereits in Salzburg, Wien oder Bayreuth schon zu bewundern waren, eine Woche später spielen sie in Friedberg in der Sporthalle."

Vorsitzender Heinz Oswald hob in seinem Bericht positiv hervor, dass trotz der Corona-Pandemie die Mitgliederzahl von 250 nicht zurückgegangen sei. Aus den Mitgliedsbeiträgen konnte das Festival wieder mit einer großen Summe bezuschusst werden. Schatzmeister Herbert Maier berichtete über eine dank der treuen Mitglieder und Sponsoren gut gefüllten Kasse und betonte, dass der Zuschuss für den Musiksommer 2023 schon gesichert sei.

Wie es guter Brauch ist, umrahmten auch in diesem Jahr zwei junge Künstler die Versammlung mit einem Konzert. Ralli Bogdan mit Violine und Gesang, begleitet von Adrian Ingerl an der Gitarre, hatten aus ihren bereits nationalen und internationalen Auftritten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das sie mit viel Spielfreude und Können zu Gehör brachten: von Händel, Vivaldi und Lehar bis zu einem Medley von Bonny M., Gershwin und Morricone.

Das ist die Vorstandschaft des Freundeskreises Friedberger Musiksommer

Der Hauptpunkt im Programm – Neuwahlen – konnten dank des geübten Wahlleiters Rudolf Schmidt in Kürze durchgeführt werden, alle amtieren Mitglieder der Vorstandschaft stellten sich zur Wiederwahl, alle wurden einstimmig wieder gewählt: Erster Vorsitzender Heinz Oswald, Zweiter Vorsitzender Wilfried Höfl, Schatzmeister Herbert Maier, Schriftführerin Christine Guggemos, Beisitzer und beisitzerinnen: Horst Losleben, Margit Lucchesi, Jutta Nikolowski, Kassenprüferinnen: Hanne Losleben, Ulrike Sasse-Feile.

Für die geleistete Arbeit gab es Lob und großen Beifall, verbunden mit dem Wunsch "macht weiter so für Friedberg!". Zum Abschluss gab es von Wilfried Höfl einen Film mit vielen Erinnerungen an vergangene Musiksommertage und Fahrten, abschließend noch die Hinweise auf die anstehenden Fahrten, im Oktober zum Schlosskonzert nach Leitheim (ausgebucht) und im Juni 2023 zum Mozartfest nach Würzburg (Genaueres dazu folgt). (AZ)