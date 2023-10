Friedberg

18:00 Uhr

Festkonzert zum Jubiläum: Ohne Musik ist St. Jakob nicht denkbar

Plus Zum Jubiläum der Segnung vor 150 Jahren geben der Kirchenchor und das Collegium Musicum, Bläser und Solisten ein gemeinsames Festkonzert.

Von Lara Bolz

Am Nachmittag konnte man über ganz Friedberg hinweg etwas Besonderes hören: Die Kirchenglocken läuteten im Plenum und machten auf das anstehende Konzert um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Jakob aufmerksam. Zum 150-jährigen Jubiläum der Kirche gaben der Kirchenchor und das Collegium Musicum mit Bläsern und der Sopranistin Friederike Mauss ein Konzert unter der Leitung von Monika Trinkl-Peters. Ziel dabei war, wie Stadtpfarrer Steffen Brühl formulierte, Kirche und Musik zum Klingen zu bringen und einen unauslöschlich tiefen Eindruck zu hinterlassen.

Am 2. März 1868 stürzte der Kirchturm der spätgotischen Stadtpfarrkirche St. Jakob in sich zusammen und hinterließ ein entsetztes Friedberg. Bereits fünf Jahre später, am 18. Oktober 1873, konnte Stadtpfarrer Johannes Schneider im Auftrag des Augsburger Bischofs Pankratius von Dinkel eine neue Stadtpfarrkirche St. Jakob im italienisch-neuromanischen Stil segnen. An diesen Tag knüpft das Festjahr an.

